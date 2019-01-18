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Develi Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat çalışıyor

Develi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yolları açmak ve Develi halkını mağdur etmemek için 7/24 vardiyalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.


Karla mücadele ekipleri sömestre tatili nedeniyle karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi ve ekipler ile Emniyet personeline tatlı İkramında bulundu.


Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Karla Mücadele ekibinde 40 kişi ile oniki'şer saatle vardiyalı olarak çalışmaktayız,Develi merkez mahallelerde kapalı yolumuz kalmadı,dış mahallelerde ise Kayseri Büyükşehir ekipleri hala yol açma çalışmalarına devam etmektedir. Büyükşehir karla mücadele ekiplerinin yetişemediği yerlerde, Sindelhöyük, Gazi, Kızık, Kabaklı, Zile, Tombak, Kulpak, Öksüt, Çomaklı gibi dış mahallelerimize ekiplerimiz yol açma çalışması yapmak için gitti.Bazı dış mahallelerde hastalar oluyor onları Hastaneye ulaştırabilmek için çalışmalar yapıyoruz, Şıhlı Mahallesinde kalp krizi geçiren bir vatandaşımız oldu onun hastaneye ulaştırılmasına yardımcı olduk” dedi


Belediye araçlarını araç takip sistemiyle nerede çalışma yaptıklarını takip ettiklerini söyleyen Develi Belediye Başkan Yardımcısı Güçlü, “Biz Develi Belediyesi olarak araç takip sistemi kullanıyoruz bu araç takip sistemiyle hangi aracımız nerede çalışma yapıyor anında kontrol edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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