Develi Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Doğa yürüyüşü düzenledi

Develi Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları spora teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü düzenledi. Düzenlenen doğa yürüyüşüne Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Spor Müdürü Adem Demir, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılım ve ilginin yüksek olduğu yürüyüşün sonunda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ziya Şengül, “Develi Belediye Başkanlığının ve ilçe sağlık müdürlüğünün düzenlemiş olduğu yürüyüşte bulunduk. Burada başkanımız bize çorba ikram etti. Kendisi bu yürüyüşün, 15 günde bir olacağını söyledi İnşalah devam eder. Katkılarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Develi'de yeni olduklarını ve daha güzel işler yapacaklarını belirten İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu ise, “Dünya sağlık örgütü, sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Tabi bu anlamda biz de, fizik yönünde ilçe sağlık müdürlüğü olarak Develi'ye yeni başladık ve inşallah daha güzel işer yapmaya talibiz. Başkanımızla beraber bir doğa yürüyüşü organize edelim istedik. Amacımız vatandaşımıza farkındalık sağlamak. İnşallah onların da sağlık yönündeki problemlerinde, bir yol gösterici olsun ve farkındalık olsun diye spor aktivitesi yaparak böyle bir doğa yürüyüşü düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.