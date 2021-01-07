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Develi Belediyesi Voleybol Kulübünden 3-1'lik net skor

Voleybol 2.

Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü, Mustafa Kocatürk Kapalı Spor Salonunda karşı karşıya geldiği Antalya Korkuteli Belediyesporu 3-1'lik net bir skorla yendi.


Maçı spor salonunda izleyip sporculara destekte bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımızın özverileriyle 2. Ligde mücadele eden voleybol takımımızın inşallah bu sene daha güzel başarılara imza atarak bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Bugün burada bu azmin en güzel örneğini göstererek 3-1'lik skorla galip gelen takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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