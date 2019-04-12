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Develi Belediyesi Voleybol Kulübü'nden Başkan Cabbar'a ziyaret

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü yöneticileri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek yeni hizmet döneminde başarı dileklerini iletti.

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü yöneticileri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek yeni hizmet döneminde başarı dileklerini iletti.


Geçtiğimiz günlerde Kayseri genelinde Kulüplü Erkekler Yıldızlar Liginde yapılan turnuvada üçüncülük elde eden Develi Belediye Sporun üçüncülük kupasını beraberinde getiren heyeti tebrik eden Cabbar Başkan, “Geçtiğimiz dönemde Develi Belediyemizin Voleybol Kulübü ikinci ligde mücadele etme başarısı göstermişti. Voleybol Develimizde çok seviliyor. Bunun farkındayız. İnşallah elimizden gelen desteği sağlayarak hem kulübümüzün daha güzel başarılar elde etmesi hem de gençlerimizin voleybol sporunda daha da yönelmesini sağlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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