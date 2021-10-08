Develi Belediyesi Voleybol Takımından Kaymakam Aslan'a ziyaret

Develi Belediyesi Voleybol Takımı yöneticileri, teknik ekibi ve sporcularıyla birlikte Develi Kaymakamı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Takım oyuncuları ve teknik ekiple tek tek tanıştıktan sonra takım hakkında bilgiler alan Kaymakam Aslan; “Develimizi 1. Ligde temsil edecek voleybol takımımızla bir araya gelmek ve tanışmaktan çok mutlu oldum. İnşallah bizler de üzerimize düşen, devletimizin imkanları ölçüsünde takımımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Voleybol takımı yönetimi Kaymakam Aslan'a forma ve atkı hediye ederek 9 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'da Şehit Murat Kocatürk Kapalı Spor Salonunda Maliye İhtisas Spor Kulübüyle yapılacak lig ilk maçına davet etti.