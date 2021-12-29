İhlas Haber Ajansı

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Develi Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar arasında başkanlık makamında yapılan imza töreni ile işçilerin maaşlarında ve sosyal haklarında istenilen zammın yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum” diye konuştu.

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