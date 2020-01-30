Develi Belediyesinden engelli öğrencilere sinema etkinliği

Çocuklarla beraber yetişkinlerin de keyifle izlediği ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ile sinema keyfi yaşayan öğrencilerin idareci ve öğretmenleri böylesi bir imkan sağladığı için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmeyi büyük bir bahtiyarlık saydığını belirten Başkan Cabbar; “Eğitime yapılan hizmet en mukaddes hizmettir. Hele de rehabilite edilen bu yavrularımıza keyifli anlar yaşatmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Develi Belediyesi olarak daha kolay ve daha keyifli bir yaşam sürmeleri için her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.