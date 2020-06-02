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Develi Belediyesi'nden ilçe müftülüğüne hijyen desteği

29 Mayıs tarihi itibariyle camilerde kılınmaya başlanan Cuma ve öğlen namazları için Develi Belediyesi camilere hijyen desteğinde bulundu.


Maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfektan desteğinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ileten ilçe müftüsü Zekeriya Koçak “Belirli hijyen kuralları çerçevesinde camilerimizde kılınmaya başlanan cuma ve öğlen namazlarında kıymetli Develili kardeşlerimizin kurallara azami derecede riayet etmelerini istirham ediyorum. Yüce Mevla'nın yardımı ve bu birlik ve beraberliğimizle bu imtihandan da hayırla çıkacağımızı ümit ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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