Develi Belediyesinden Rahmet Ayında Yaşlılara Merhamet Eli

Yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret ederek yapılan bu hayır çalışması hakkında bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Rahmet ve bereket ayının içerisinde bulunuyor olmamızdan dolayı Develi Belediyesi olarak bizler de yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimize iftar yemeği ulaştırmanın onların sıkıntılarını bir nebze olsun gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan'dan önce yaptığımız tespit çalışmalarının ardından ekiplerimiz bu Ramazan ayında 100'e yakın ailemizin kapısına kadar iftarlık ulaştırmaktalar” dedi.

Başkan Cabbar, “İşinde uzman ustalarımızın elinden çıkan ve diyetisyen kontrolünden geçerek, yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimize ulaştırılan bu iftarlıkların hazırlanmasına destek veren hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah yine hayırseverlerimizin desteğini alarak bu hayır çalışmasını sadece Ramazan-ı Şerif'te değil bütün bir yıla yaymanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.