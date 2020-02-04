Develi Belediyesi'nden voleybolda bir başarı daha

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü Kayseri'de düzenlenen Kulüplü Midi Erkekler ve Kulüplü Erkeklerde üçüncülük başarısı elde etti. Madalyaları ile birlikte destekleri için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden geleceğin voleybolcuları desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

20-24 Nisan'da Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil etme başarısı gösteren sporcuları tebrik edip hediyeler veren Başkan Mehmet Cabbar, “Voleybol sporunun ilçemizde yaygınlaşması için akranlarınıza örneklik teşkil ediyorsunuz. İnşallah sizlerin daha güzel başarılar elde etmesi için bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Daha güzel başarılarla Develimizi gururlandırmanızı istiyoruz. Sizleri ve sizleri spora yönlendiren ailelerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.