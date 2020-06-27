Develi Belediyesinden YKS desteği

Develi BelediyesiYükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme merkezi standı kurdu.

Sınava girmek için İlçe dışından gelen veli ve öğrencilerimize Develi Belediyesi ekipleri tarafından sınav yerlerine zamanında ulaşmaları için rehberlik etti. Ayrıca kovid -19 salgını nedeniyle görevlilere, öğrenci ve velilere maske dağıtımı gerçekleştirildi. Develi Belediyesi YKS bilgilendirme merkezi standı Pazar günü de Develi Cumhuriyet Meydanında hizmet vermeye devam edecek.

Gençlerin geleceği için büyük önem arz ettiğini belirten Cabbar Başkan, “YKS ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Hedefledikleri mesleğe ulaşmak, kaliteli ve her anlamda donanımlı bir üniversite okumak için sınavlara sıkı bir şekilde hazırlanan, aynı zamanda motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan öğrencilerimizin, emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava yansıtarak, başarılı olmaları en büyük dileğimizdir. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacak ve hak ettiği başarıya ulaşacaklardır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.