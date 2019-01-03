Develi Belediyesi'nin 2018 yılındaki cenaze hizmetleri

Develi Belediyesi, cenaze hizmetlerinde mesai kavramı gözetmeksizin ilçe halkına 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. 7 personelin görev yaptığı cenaze hizmetlerinde 2018 yılında toplamda 975 adet taziye çadırı kuruldu. 20 adet cenazeyi şehir dışından getiren ekipler, 700 adet Kayseri ve 275 adet de Develi'deki cenazenin taşımasını yaptı. Üç adet cenaze aracı, bir adet çadır vinci ve 12 adet taziye çadırı ile hizmet vermeye devam edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Hemşerilerimizin cenaze gibi zor bir durumda onlara yardımcı olmak sıkıntılarını azaltmak için ekibimiz var gücüyle hizmet üretmeye devam ediyor. Yaz-kış demeden hemşerilerimizin gerek cenazelerinin taşınması gerekse taziye çadırlarının kurulmasında özveriyle çalışan ekibimize bir kez daha teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.