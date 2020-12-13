Develi Belediyespor, 5 hafta aradan sonra yenildi

Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Ürgüpspor'a 3-1 yenilerek 5 haftalık yenilmezlik serisini noktalamak zorunda kaldı.

Grup'ta oynanan 8. Hafta maçında Develi Belediyespor, deplasmanda Ürgüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Ürgün Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada setler 25-21, 23-25, 19-25, 25-19 ve 15-13'lük sayılar ile tamamlandı. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında kazanan evsahibi takım böylece liderliğini sürdürdü. Develi Belediyespor ise bu yenilgi ile birlikte 5 hatalık galibiyet serisine nokta koymak zorunda kaldı.