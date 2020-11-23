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Develi Belediyespor adım adım ilerliyor

Develi Belediyespor son oynadığı 4 maçını kazanarak yoluna emin adımlarla ilerliyor.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Deplasmanda aldığı önemli galibiyetle ile üst üste dördüncü galibiyetine imza atan Develi Belediyespor 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu.


Hem iç sahada hem de dış sahada aldığı sonuçlar ile dikkat çeken Mavi- Beyazlılar bu çıkışını sürdürmek istiyor.

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