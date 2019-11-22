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Develi Belediyespor, çıkış arıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 2.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, 6. hafta maçında kendi evinde Aksaray MTAL takımını konuk edecek.


Lig 3.Grup'ta bu sezon geride kalan haftalarda beklediğini bulamayan Develi Belediyespor, ligin 6. hafta karşılaşmasında kendi evinde Aksaray MTAL ile karşılaşacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlı takımda tek hedef galip gelerek yükselişe geçmek. Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Develi Belediyespor, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alarak topladığı 4 puan ile 9. takımın bulunduğu grupta kendine 8. sırada yer bulabildi. Aksaray temsilcisi ise geride kalan haftalar sonunda 6. sırada bulunuyor.


Develi Belediyespor-Aksaray MTAL maçı 24 Kasım Pazar günü Develi İlçe Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak.

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