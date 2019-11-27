İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Develi Belediyespor Voleybol takımı ligin 7.

haftasında deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçını kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.


Geçen hafta sahasında oynadığı maçta Aksaray MTAL takımını set vermeden 3-0 mağlup ederek yoluna devam eden Develi Belediyespor'da gözler deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçında.


Geride kalan 6.hafta sonunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 7 puanla 5.sırada yer alıyor. Cumartesi günü Konya'da oynanacak olan Gezlevi Spor ile Develi Belediyespor müsabakası saat 13.00'de başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.