Develi Belediyespor deplasmanda kaybetti

Lig ekibi Develi Belediyespor, ligin 2.haftasında Bitlis deplasmanında oynadığı maçta Türşad takımına 3-2 mağlup oldu.

Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. İlk iki seti ev sahibi ekip 30-28'lık setlerle kazanarak skoru 2-0 yaptı. Develi Belediyespor 3. seti 25-23 ve 4. seti 25-21 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Son seti Türşad 17-15 kazanarak, sahadan 3-2'lık galibiyetle ayrılan ekip oldu.

Salon: Bitlis Spor Salonu

Hakemler: Fatih Yayla, Halil İbrahim Ürkmez

Türşad: Dos Santos, Gonzales Rendon, Ali Alp Cayır, Berk Söylemez, Görkem Sertel, Rıfat Erden Çevikel, Hüseyin Batuhan Duman, Mert Nevzat Güneş, Baturay Çağan, Fatih Gündoğdu, Mesut Akman

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Çağatay Durmuş, Oktay Tetik

Setler:

1.Set - 30-28 (Türşad)

2.Set - 30-28 (Türşad)

3.Set - 23-25 (Develi Belediyespor)

4.Set - 21-25 (Develi Belediyespor)

5.Set - 17-15 (Türşad)