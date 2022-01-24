Develi Belediyespor deplasmanda kaybetti

Erkekler 1.
Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Alpaslan Endüstri Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 14.haftasında Niksar Belediyespor'a kaybetti ve liderliği kaptırdı.
Salon: Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu
Hakemler: Erde Kaya, Fırat Asım Dicle
Niksar Belediyespor: Engin Baytekin, Kahnamouee Haddadee, Taner Kabakcı, Akif Yurtsal, Murat Palavar, Numan Tunay Erdoğan, Mert Karatepe, Ahmet Ağçayazı, Mert Tetik, Samet Hüseyinoğlu, Aykut Güneş, Muhammet Demir
Develi Belediyespor: Murat Karaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
Setler:
1.Set: 26-24
2.Set: 25-18
3.Set:17-25
4.Set: 27-25