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Develi Belediyespor deplasmanda kaybetti

Erkekler 1.

Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Alpaslan Endüstri Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 14.haftasında Niksar Belediyespor'a kaybetti ve liderliği kaptırdı.


Salon: Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu


Hakemler: Erde Kaya, Fırat Asım Dicle


Niksar Belediyespor: Engin Baytekin, Kahnamouee Haddadee, Taner Kabakcı, Akif Yurtsal, Murat Palavar, Numan Tunay Erdoğan, Mert Karatepe, Ahmet Ağçayazı, Mert Tetik, Samet Hüseyinoğlu, Aykut Güneş, Muhammet Demir


Develi Belediyespor: Murat Karaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş


Setler:


1.Set: 26-24


2.Set: 25-18


3.Set:17-25


4.Set: 27-25

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