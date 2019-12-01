İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi Belediyespor deplasmanda kazandı

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 7.haftasında oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevispor'u yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.


Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette 25-21, ikinci sette 25-15 ve üçüncü sette 25-14 sonuçla mağlup eden Develi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.


Konya'dan galibiyetle dönen Develi Belediyespor, ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.