Develi Belediyespor, deplasmanda yenildi ama Play-Off hakkını elde etti

Grup ekiplerinden Develi Belediyespor, grup son maçında deplasmanda karşılaştığı Antalya Korkuteli Belediyespor'a 3-0 yenildi. Bu yenilgiye rağmen Kayseri temsilcisi ligi 3. olarak tamamladı ve en iyi üçüncü olarak Play-Off oynama hakkı elde etti.

Grup'ta son hafta maçları oynandı. Deplasmanda Antalya Korkuteli Belediyespor ile karşılaşan Develi Belediyespor, salondan 3-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Rakibi önünde varlık gösteremeyen Kayseri temsilcisi setlerde rakibine 25-19, 25-21, 25-15'lık sayılar ile boyun eğdi. Bu sonuçla ligi üçüncü sırada tamamlayan Develi Belediyespor, 2. Lig Play-Off yarı final karşılaşmalarına en iyi 3. olarak katılma hakkı elde etti. 2. Lig Play -Off yarı final maçları 12-14 Mart tarihleri arasında Ankara'da oynanacak.