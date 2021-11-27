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Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yoluna doludizgin devam ediyor.



Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 8.haftasında Ordu'da oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Salon: Ordu Spor Salonu


Hakemler: Hüseyin Kamber, Bahtiyar Çelik


Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları, Mehmet Bebek, Rosales Cen Telles, Fatih Fırat Kartal, Onur Soydan, Burak Kamçı, Murat Çakmak, Aydın Güler, Aimal Khan, Selçuk Karakoyun, Şeref Göktuğ Baddal Ufakmercimek, Özgür Türkmen


Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Aleksandr Kovalev, Fernando Pires, Berkan Eryüz, Oktay Tetik, Çağatay Durmuş


Setler


1.Set: 26-28


2.Set: 20-25


3.Set: 19-25

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