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Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Erkekler 1.

Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 3.haftasında sahasında Niksar Belediyespor 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Türkiye Voleybol Federasyonu Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 3.haftasında evinde Niksar Belediyespor'u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.


Salon: Develi Spor Salonu


Hakemler: İsmail Yıldırım, Ömer Acıcı


Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alezandt Kovalev, Pires Reis, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Çağatay Durmuş, Oktay Tetik


Niksar Belediyespor: Engin Baytekin, Okay Serçe, Kahnamuee Haddadee, Taner Kabakçı, Murat Palavar, Numan Tunay Erdoğan, Mert Karatepe, Ahmet Ağçayazı, Göktuğ Polat, Samet Ali, Samet Hüseyinoğlu, Aykut Güneş, Muhammet Demir


Setler


1.Set 25-19 (Develi Belediyespor)


2.Set 25-22 (Develi Belediyespor)


3.Set 25-18 (Develi Belediyespor)

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