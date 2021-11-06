Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Ligde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet daha elde etti.

Şehit Murat Kocatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan maça yoğun katılım gösteren Develililer, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. Develililerle birlikte salonda Develi Belediyespor'a destek veren Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar, “Büyük bir kararlılık ve azimle galibiyet serisine devam eden oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan ve maç boyunca tezahüratlarıyla destek olan hemşerilerime de şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da güzel başarılar alarak hemşerilerimizi sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.