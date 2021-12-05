Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.
Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta zorlu geçen karşılaşma sonrası Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.
Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'Lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu
Develi Belediyespor: Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Anı Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Berkan Eryüz, Yusuf Erdem, Çağatay Durmuş, Oktay Tetik
Hatayspor: Mehmet Zambak, Berkan Bozan, Adı Osmanovic, Mehmet Ali Özkan, İsmail Koçak, Hamit Yüksel Mandıracı, Turgut Lelik, Kadir Bircan, Ömer Söylemez, Ali Candan, Metin Durmuş, Harun Çakmak
Setler:
1.Set:24-26
2.Set:25-17
3.Set: 24-26
4.Set:25-20
5.Set:15-9