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Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.

Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta zorlu geçen karşılaşma sonrası Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.


Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'Lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.


Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk


Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu


Develi Belediyespor: Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Anı Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Berkan Eryüz, Yusuf Erdem, Çağatay Durmuş, Oktay Tetik


Hatayspor: Mehmet Zambak, Berkan Bozan, Adı Osmanovic, Mehmet Ali Özkan, İsmail Koçak, Hamit Yüksel Mandıracı, Turgut Lelik, Kadir Bircan, Ömer Söylemez, Ali Candan, Metin Durmuş, Harun Çakmak


Setler:


1.Set:24-26


2.Set:25-17


3.Set: 24-26


4.Set:25-20


5.Set:15-9

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