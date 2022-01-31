Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor’u 3-0 mağlup etti.
Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 mağlup etti.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 15.haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor'u sert vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ömer Acıcı
Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
Hatay Erzin Yeşilkentspor: Doğukan Kuyucu, Ulaşcan Altay, Fatih Murat Örnek Ali Özgür, Rıdvn Karataş, Ahmet Palta, Mehmet Komuç, Barış Bıyıklı, Emirhan Ulutaş, Emre Mutlu, Mahmut Elmasoğlu, Kusay Arslan, Ayhan Kürşat Temel, Oğuzhan Altıntaş
Setler:
1.Set: 25-15
2.Set: 25-21
3.Set: 25-21