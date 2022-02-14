Develi Belediyespor evinde kazandı

haftasında evinde konuk ettiği Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını set vermeden mağlup ederek ligdeki on beşinci galibiyetini aldı.

Alpaslan Endüstri 1. Lig Erkekler B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. 17. hafta sonunda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan mavi beyazlılar 43 puanla liderin 1 puan gerisinde yer alıyor.

Salon: Şehir Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Acıcı

Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz Mertcan Akın, Çağatay Durmuş

Dürümle TED Ankara Kolejliler: Mert Sönmezgül, Sabit Karaağaç, Burak Seçilmiş, Mehmet Furkan Öksüz, Burak Topçu, Kaan Susam, Uğurcan Pilatin, Cihan Kırıcı, Kayra Alp Aydın, Emir Güleç, Mahircan Tosun

Setler:

1.Set: 25-20

2.Set: 25-14

3:Set: 25-16