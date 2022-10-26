Develi Belediyespor galibiyet arıyor

haftasında evinde Altekma takımını konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde ve taraftarı önünde galibiyet arayacak. Mavi beyazlılar ligin 6. haftasında Cumartesi günü Ankara ekibi Altekma takımını ağırlayacak. Zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdüren Develi Belediyespor'da tek hedef galibiyet.

Ligde geride kalan 5. hafta sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Develi Belediyespor, Altekma takımını yenerek hem ikinci galibiyetini almak hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

29 Ekim Cumartesi günü Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Altekma maçı saat 16.00'da başlayacak.