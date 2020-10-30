Develi Belediyespor galibiyet hedefliyor

Develi Belediyespor sahasında Ilgın Uğurspor'u yenmek amacında.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor bu sezon sahasında ilk maçını Pazar günü oynayacak. Ligin ilk maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Develi Belediyespor ikinci maçında ilk galibiyetini almak istiyor. Pazar günü oynayacağı Ilgın Uğurspor maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Develi Belediyespor'da eksik bulunmuyor.

Develi Belediyespor ile Ilgın Uğurspor arasındaki maç 1 Kasım 2020 Pazar günü Kayseri Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak. Maçın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.