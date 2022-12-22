Develi Belediyespor galibiyeti unuttu

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin ilk yarısını 11 puanla 12. sırada tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ligin ilk yarısı tamamlandı. Develi Belediyespor ligin ilk yarısında sadece 2 galibiyet aldı. Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Efeler Liginde ligin ilk yarısında 13 maça çıkan mavi beyazlılar 2 galibiyet alırken 11 mağlubiyet aldı. Son 7 maçı kaybeden Develi Belediyespor'u ligin ikinci yarısında daha zorlu karşılaşmalar bekliyor. Ligin ilk yarısında sadece Ziraat Bankası ve Altekma takımını yenen Develi Belediyespor, oynadığı diğer maçları ise kaybetti. Develi Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Halkbank'ı konuk edecek.

Develi Belediyespor'un ligin ilk yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Halkbank 3-0 Develi Belediyespor

2:hafta Develi Belediyespor 3-0 Ziraat Bankkart

3.Hafta Fenerbahçe 3-2 Develi Belediyespor

4.Hafta Develi Belediyespor 0-3 Cizre Belediyespor

5.Hafta Bursa Bld. 3-2 Develi Belediyespor

6.Hafta Develi Belediyespor 3-0 Altekma

7.Hafta Develi Belediyespor 0-3 Türşad

8.Hafta Spor Toto 3-2 Develi Belediyespor

9.Hafta Develi Belediyespor 1-3 Galatasaray

10.Hafta Arkasspor 3-0 Develi Belediyespor

11.Hafta Develi Belediyespor 2-3 Tokat Bld. Plevne

12.Hafta Hekimoğlu Global 3-2 Develi Belediyespor

13.Hafta Develi Belediyespor 1-3 Hatay Büyükşehir Bld.