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Develi Belediyespor Gezlevispor'u konuk edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.

Lig C Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 6.haftasında Pazar günü evinde Konya ekibi Gezlevispor'u konuk edecek.


Lig C Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 5.haftasını BAY geçti. Ligde son oynadığı 4 maçı kazanarak zirveye ortak olan Develi Belediyespor performansı ile dikkat çekiyor. Pazar günü evinde konuk edeceği Gezlevispor maçı hazırlıklarını sürdüren Mavi-Beyazlı takımda tek hedef galibiyet.


Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor 12 puanla averajla ikinci sırada yer alıyor. 06 Aralık Pazar günü Develi Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Konya Gezlevispor müsabakası saat 14.00'de başlayacak.

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