Develi Belediyespor haftayı galip bitirdi

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.
Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 12. haftasını galibiyetle kapattı. Ankara'da oynadığı maçta Maliye İhtisas takımını sert vermeden 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: İlknur Çakar, İsmail Tulum
Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, Muratcan Yedidağ, Bertan Özbay, Anıl Tatar, Enver Atçı, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Berkay Oktaş, Bilal Tatar, Batın Yiğit Büberci, Berkay Dağlar, Ege Gülenç
Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Yusuf erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
Setler:
1.Set:19-25
2.Set:21-25
3.Set:25-19