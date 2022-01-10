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Develi Belediyespor haftayı galip bitirdi

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Maliye İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 12. haftasını galibiyetle kapattı. Ankara'da oynadığı maçta Maliye İhtisas takımını sert vermeden 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.



Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu


Hakemler: İlknur Çakar, İsmail Tulum


Maliye İhtisas: Mert Işıkbaş, Muratcan Yedidağ, Bertan Özbay, Anıl Tatar, Enver Atçı, Ahmetcan Karamete, Gerçek Budak, Berkay Oktaş, Bilal Tatar, Batın Yiğit Büberci, Berkay Dağlar, Ege Gülenç


Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Tarık Hepsen, Mehmet Susam, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Yusuf erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş


Setler:


1.Set:19-25


2.Set:21-25


3.Set:25-19

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