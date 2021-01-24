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Develi Belediyespor hata yapmadı

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3.

Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Kuzeyboru Aksaray MTAL'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Grup'ta liderlik koltuğunda Develi Belediyespor, ligin 12.haftasında evinde Kuzeyboru Aksaray MTAL'ı konuk etti.


Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-12, 25-23, 25-22'lik setlerle mağlup eden Develi ekibi puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Adım adım şampiyonluğu ilerleyen Develi Belediyespor maç sonu büyük sevinç yaşadı. Develi Belediyespor ligin 13.haftasında deplasmanda Konya ekibi Pema Koleji'ne konuk olacak.

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