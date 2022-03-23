Develi Belediyespor ikinci mağlubiyetini aldı

Lig Play-Off'da mücadele eden Develi Belediyespor, ikinci maçını da kaybetti.

Alpaslan Endüstri Lig Play-Off ikinci maçında dün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar oynadığı ilk iki maçını da aynı skorla 3-2 kaybetti. Develi Belediyespor bugün play-off'taki son maçında Hekimoğlu Global Connect Travel ile oynayacak.

Salon: Ankara Başkent Spor Salonu

Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden

Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Oğuz, Demirhan Durul, Samet Akyıldız, Emre Berat Fırat, Halil İbrahim Akşeker, Abdulsamet Yalçın, Hakan Detanoğlu, Cemal Özgür, Ali İhsan, Emir Kaan Öztürk, Burak Köse, Can Koç, Eyüp Ensar Demirbiler, İlker Alican Çakır

Setler

1.Set: 33-31 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)

3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor

4.Set: 25-21 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

5.Set: 15-13 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)