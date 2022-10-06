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Develi Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. Mavi beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.


Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk


Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş


Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan


Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın


Setler:


1.Set:25-22


2.Set: 25-22


3.Set 25-16


Süre: 104 dakika (33, 37, 34)

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