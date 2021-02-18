Develi Belediyespor Konya deplasmanında

haftasında Pazar günü Konya'da Gezlevispor'a konuk olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor Pazar günü oynayacağı Gezlevispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Murat Demirci nezaretinde kendi tesislerinde hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren Develi Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan BAY olarak geçen Develi Belediyespor ligin bitimine 3 maç kala hata yapmak istemiyor. 33 puanla 3.grupta ikinci sırada yer alan Develi Belediyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

21 Şubat 2021 Pazar günü Konya Bozkır Belediyesi Spor Salonunda oynanacak olan Gezlevispor ile Develi Belediyespor müsabakası saat 14.00'de başlayacak.