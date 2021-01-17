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Develi Belediyespor, Konya deplasmanında kazandı

Türkiye 2.

Voleybol Ligi 3. Grup'ta liderliği elinde bulunduran Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Konya Ilgın Uğurspor'u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.


Ligin 11. haftasında Konya Ilgın Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 21-25, 25-21, 25-21, 19-25, 12-15'lik setler ile mağlup eden Develi Belediyespor, puanını 24'e çıkartarak liderliğini sürdürmüş oldu. Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Develi ekibi ligin 12. Haftasında kendi evinde 24 Ocak Pazar günü Kuzeyboru Aksaray MTAL kulübünü konuk edecek.

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