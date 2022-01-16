Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Erkekler 1.
Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Alpaslan Endüstri Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 13.haftasında evinde TÜRŞAD'ı konuk etti. Taraftarı önünde güçlü rakibi 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Develi Belediyespor müsabaka sonrası büyük sevinç yaşadı.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
TÜRŞAD: Kerem Yaman, Rahmi Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Hüseyin Batuhan Duman, Rıfat Eren Çevikel, Görkem Sertel, Berk Söylemez, Cüneyt Dağcı, Ali Alp Çayır, Baturay Çapan Serçiler, Fatih Gündoğdu, Mesut Akman
Setler:
1.Set: 25-21
2.Set: 21-25
3.Set: 21-25
4.Set: 25-22
5.Set: 15-11