Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Alpaslan Endüstri Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 13.haftasında evinde TÜRŞAD'ı konuk etti. Taraftarı önünde güçlü rakibi 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Develi Belediyespor müsabaka sonrası büyük sevinç yaşadı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş

TÜRŞAD: Kerem Yaman, Rahmi Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Hüseyin Batuhan Duman, Rıfat Eren Çevikel, Görkem Sertel, Berk Söylemez, Cüneyt Dağcı, Ali Alp Çayır, Baturay Çapan Serçiler, Fatih Gündoğdu, Mesut Akman

Setler:

1.Set: 25-21

2.Set: 21-25

3.Set: 21-25

4.Set: 25-22

5.Set: 15-11