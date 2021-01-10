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Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3.

Grup'ta ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk eden Develi Belediyespor, salondan 3-0 galip ayrılarak grup liderliğine yükseldi.


Grup'ta zirve yarışı veren Develi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-18, 28-26, 25-21'lik setlerle mağlup eden Develi ekibi puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Develi Belediyespor maç sonu galibiyet sevincini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katılımı ile doyasıya kutladı.

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