Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi

Grup'ta ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk eden Develi Belediyespor, salondan 3-0 galip ayrılarak grup liderliğine yükseldi.

Grup'ta zirve yarışı veren Develi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-18, 28-26, 25-21'lik setlerle mağlup eden Develi ekibi puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Develi Belediyespor maç sonu galibiyet sevincini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katılımı ile doyasıya kutladı.