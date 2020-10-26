Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup ekiplerinden Develi Belediyespor sezona mağlubiyetle başladı. Ligin 1.haftasında dün Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk seti 31-29, ikinci seti 25-26 ve üçüncü seti ise 25-20 kazanarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Develi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü maç sonrasında yaptığı paylaşımda, “Yenilginin arkasında bahane aramıyoruz. Ancak hakemlerin çok kritik noktalarda verdikleri sayılar sonuca etki etti. Biz takım olarak bu guruptan çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu sonuç için sizlerden özür diliyoruz” dedi.

Develi Belediyespor ligin 2.haftasında sahasında 1 Kasım Pazar günü Ilgın Uğur Spor'u konuk edecek.