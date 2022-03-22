Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, play-off müsabakalarına mağlubiyetle başladı.

Alpaslan Endüstri Lig Play-Off ilk maçında dün Akkuşa Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ikinci maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Salon: Ankara Başkent Spor Salonu

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Blcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, elim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş

Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları, Hasan Hüseyin Mermet, Rosales CEntelles, Fatih Fırat Kartal, Onur Soydan, Burak Kamcı, Batuhan Karaca, elim Demir, Murat Çakmak, Pufıfıcacao Freira Da Özgür Türkmen, Baddal Ufakmercimek

Setler:

1.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)

2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)

3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor)

4.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)

5.Set: 15-12 (Akkuşla Belediyespor)