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Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Erkekler 1.

Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, play-off müsabakalarına mağlubiyetle başladı.


Alpaslan Endüstri Lig Play-Off ilk maçında dün Akkuşa Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ikinci maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.


Salon: Ankara Başkent Spor Salonu


Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar


Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Blcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, elim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş


Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları, Hasan Hüseyin Mermet, Rosales CEntelles, Fatih Fırat Kartal, Onur Soydan, Burak Kamcı, Batuhan Karaca, elim Demir, Murat Çakmak, Pufıfıcacao Freira Da Özgür Türkmen, Baddal Ufakmercimek


Setler:


1.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)


2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)


3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor)


4.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)


5.Set: 15-12 (Akkuşla Belediyespor)

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