Develi Belediyespor, Ordu yolcusu

Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayarak Ordu'ya giden Develi Belediyespor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Ordu deplasmanında Akkuş Belediyespor karşısında galibiyet arayacak olan Ligi B Grubu'nda mücadele eden Develi Belediyespor, bu karşılaşmayı kazanarak rakibi ile arasındaki 1 puanlık farkı açmak istiyor. B Grubu'nda ikinci sırada yoluna devam eden Develi Belediyespor hedefini Efeler Ligi olarak belirledi. Hedefe adım adım ilerlediklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, “Zor bir mücadelenin içerisindeyiz. Efeler Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Güçlü bir kadro ile şampiyonluk kovalıyoruz. Bu hafta sonunda oynayacağımız karşılaşmayı kazandığımız taktirde rakiplerimiz ile aradaki puan farkını da biraz olsun açmış olacağız. Liderin 1 puan gerisindeyiz ve şampiyonluğu çok istiyoruz” diye konuştu.