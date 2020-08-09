Ligde mücadele edecek olan Develi Belediyespor rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele edecek olan Develi Belediyespor'un yeni sezon öncesi rakipleri ve fikstürü belli oldu. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefleyen Develi Belediyespor yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda güçlü rakipleri ile 1.Lig için mücadele verecek olan Develi Belediyespor hedefine ulaşmak için ilerleyen günlerde çalışmalarına başlayacak.

Develi Belediyespor'un yeni sezonda mücadele edeceği rakipler; Aksaray MTAL (Aksaray), Korkuteli Belediyespor (Antalya), Gezlevi Spor (Konya), Ilgın Uğur Spor (Konya), Pema Koleji (Konya), Kılıç Silifke İdman yurdu (Mersin), Nevşehir Belediyespor (Nevşehir) ve Ürgüp Spor (Nevşehir) takımları ile mücadele edecek