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Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında

Develi Belediyespor, ligin 16.

haftasında Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.



Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı evinde aldığı 3-0'lık galibiyetle kapatan Develi Belediyespor şampiyonluğa inanıyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider TÜRŞAD'ın 2 puan gerisinde yer alan mavi beyazlılar hata yapmak istemiyor. Antrenör Osman Çakıray nezaretinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Develi Belediyespor yarın Kayseri'den ayrılacak.


6 Şubat Pazar günü Şanlıurfa Yenice Spor Salonunda oynanacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Develi Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

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