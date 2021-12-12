Develi Belediyespor seriye bağladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.
Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, adım adım hedefine ilerliyor. Mavi beyazlı ekip Şanlıurfa'da oynadığı maçta Haliliye Belediyespor'a set vermeden salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste sekizinci galibiyetini aldı.
Salon: Şanlıurfa Spor Salonu
Hakemler: Bektaş Kalender, Arzu Bağış
Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız, Yiğit Korkut, Mert Mete Üstoğlu, Tarık Aslan, Aziz Demir, Tarık Öztekin, Hakan Kemerli, Ömer İren, Görkem Can Gündüz, Enes Tuncer, Okan Savaş, Alparslan Koç, Yusuf Yıldırım
Develi Belediyespor: Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
Setler:
1.Set:16-25 (Develi Belediyepor)
2.Set:16-25 (Develi Belediyepor)
3.Set:18-25 (Develi Belediyepor)