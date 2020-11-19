Develi Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor hedefine emin adımlar ile ilerliyor. Son oynadığı 3 maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Develi Belediyespor bu çıkışını devam ettirmek istiyor. Ligin 5. hafta karşılaşmasında Cumartesi günü deplasmanda Mersin ekibi Silifke İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacak olan Develi Belediyespor çalışmalarını sürdürüyor. Develi Belediyespor rakibini deplasmanda mağlup ederek çıkışını hem sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmakta kararlı. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 9 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi günü Mersin Silifke Spor Salonunda oynanacak olan Silifke İdman Yurdu-Develi Belediyespor müsabakası saat 14.00'de başlayacak.