Develi Belediyespor set vermeden kazandı

Develi Belediyespor, Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Develi Belediyespor, Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Alpaslan Endüstri 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Melikgazi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Cihan Demir, Ömer Acıcı
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Kemalcan Sunay, Enes burak Aktürk, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Çağlar Özel, Ali Shahbazi, Kurtuluş Can Gümüş, Abdullah Belik
Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Sultan Selim Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş
Setler:
1.Set: 20-25
2.Set: 18-25
3.Set: 18-25