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Develi Belediyespor set vermeden kazandı

Develi Belediyespor, Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor, Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


Alpaslan Endüstri 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Melikgazi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Cihan Demir, Ömer Acıcı


Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Kemalcan Sunay, Enes burak Aktürk, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Çağlar Özel, Ali Shahbazi, Kurtuluş Can Gümüş, Abdullah Belik


Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Sultan Selim Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Fernando Pires, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş


Setler:


1.Set: 20-25


2.Set: 18-25


3.Set: 18-25

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