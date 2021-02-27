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Develi Belediyespor, Ürgüpspor önünde

Develi Belediyespor ligin 17.

haftasında yarın evinde lider Ürgüpspor'u konuk edecek.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor yarın evinde son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Mavi beyazlılar 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Ürgüpspor'u konuk edecek. Ürgüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Develi Belediyespor'da moraller ve keyifler yerinde. Rakibini eli boş göndermeyi hedefleyen Develi Belediyespr hem liderliği almak hemde ligi zirve tamamlamakta kararlı.


Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Ürgüpspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

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