İhlas Haber Ajansı

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Develi Belediyespor Voleybol Takımının kampı bitti

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2021-2022 sezonunda Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında hafta sonu sahasında Maliye İhtisas takımını konuk edecek. Yeni sezon öncesi verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray; “Oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdik. Lig öncesi Efeler Ligi takımları ve kendi ligimizdeki takımlar ile hazırlık maçları yaptık. Bu sayede eksiklerimizi gördük. Ligin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Umarım sakatlıksız başarılı bir sezon geçiririz. Tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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