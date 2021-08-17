Develi Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1.Liginde mücadele edecek olan Develi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak sezona başlayacak olan Develi Belediyespor'un tek hedefi Efeler Ligi'ne çıkmak.

Yeni sezon tek hedeflerinin Efeler Ligine çıkmak olduğunu ifade eden Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, “2021-2022 sezonu bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun. Zor bir lig zorlu olacak. Efeler Ligine çıkmak için kurulmuş bir takımız. B Grubunda 5 takım var. Gruptaki bütün takımlar iddialı. Ligin ilk haftasında Maliye ile oynayacağız. Umuyorum ki iyi bir galibiyet ile başlayacağız. İnşallah sırası ile maç maç giderek öncelikle Play-Off'a kalmak ardından final grubuna kalarak ardından da en sonunda Efeler Ligine çıkmak istiyoruz. Uzun çekişmeli ve zor bir sezon bizi bekliyor. Her elementi çalışarak sonuca ulaşacağız. Şehir ve taraftarlar çok heyecanlı çok istekli ve voleybola değer veren bir yönetim var. Sezon sonu hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.