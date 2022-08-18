Develi Belediyespor yönetimi ve sporcular bir araya geldi

Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yeni sezonda iddialı hazırlanıyor. 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiren teknik ekip ve takım oyuncularla sezon öncesi çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Mehmet Cabbar; “Bu yıl Efeler Liginde mücadele edecek takımımıza güvenimiz tamdır. Sporda başarının en önemli şartının birlik ve beraberlik olduğunu bilerek takımımız hem teknik ekibi hem oyuncularıyla Develi Belediye Sporun çatısı altında aile sıcaklığını sağlamış durumdalar. Develimiz voleybolu çok seviyor. Voleybolun zirvesinde mücadele edecek takımımız sayesinde ve sporcularımızın da rol modelliğinde gençlerimiz voleybola daha çok ilgi göstereceklerdir. İnşallah hemşerilerimizin bu sevgisi ve desteğiyle Efeler Liginde de hedeflediğimiz başarıları yakalayacağız. Develimizi en güzel şekilde temsil edecek olan takımımıza güveniyor; başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.